De olho em 2025/26, Pep Guardiola deixou uma exigência para o verão, ao cuidado dos responsáveis do Manchester City, entre os quais vai estar o novo diretor desportivo, Hugo Viana.

«Já informei o clube que não quero um plantel extenso. Não quero deixar cinco ou seis jogadores de fora. Nesse caso sairei. Se não fizerem um plantel mais curto, então demito-me. É-me impossível dizer aos jogadores que vão para a tribuna, que não vão jogar.»

«Há três meses não conseguíamos escolher 11 jogadores, não tínhamos defesas, foi muito difícil. Depois regressaram, mas na próxima época não posso ter 24 jogadores nos treinos, mas deixar quatro, cinco ou seis fora da convocatória. Isto não vai acontecer. Já informei o clube de que não quero mais isto», argumentou, em conferência de imprensa, na noite de terça-feira.

De acordo com o site do Man City, e excluindo os quatro jogadores emprestados, o plantel conta com 28 elementos.

Na época menos conseguida na era Guardiola, os “citizens” conquistaram apenas a Supertaça. Na Premier League, continuam com o lugar Champions por selar.