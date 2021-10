Raheem Sterling manifestou publicamente o seu descontentamento por jogar menos do que o esperado no Manchester City e agora teve a resposta por parte do técnico Pep Guardiola, que foi hoje questionado sobre o tema em conferência de imprensa.

«Não sabia [que Sterling quer ir embora]. Raheem é nosso jogador e espero que continue. Não posso assegurar a ninguém quantos minutos vão jogar. Todos têm de o mostrar no relvado. Não apenas Sterling mas todos eles. O Riyad (Mahrez) ou o João (Cancelo), também querem jogar mais. Não posso garantir quantos minutos cada um vai jogar. Eles têm de falar no campo. Não só Raheem. Todos», afirmou o técnico.

Sobre o avançado internacional inglês, Guardiola sublinhou que «os jogadores têm de estar contentes por estarem no clube, caso contrário, eles são livres de tomar uma decisão». «Não posso assegurar que vão jogar sempre 90 minutos. Têm de provar em cada treino e no campo», reforçou.

Sobre o facto de Sterling estar a 18 meses de terminar contrato, Guardiola esclareceu: «Desde o primeiro dia que não estou envolvido na discussão de contratos. É o clube que decide essas coisas.»