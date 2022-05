O Manchester City esteve a perder por 2-0 frente ao Aston Villa, mas cinco minutos bastaram para dar a volta ao marcador e confirmar assim o quarto título da Premier League em cinco anos.

No final da partida, questionado sobre a reviravolta épica, Pep Guardiola brincou e lembrou a derrota dos citizens em casa do Real Madrid, para a Liga dos Campeões, também com uma reviravolta em poucos minutos.

«Liguei ao Real Madrid e eles deram-me bons conselhos. Foi por isso que conseguimos. Não há explicação para o que aconteceu em Madrid e não há explicação para o que aconteceu hoje. É uma questão de impulsos da equipa, do apoio dos adeptos. Às vezes é bom viver este tipo de situações, vivemos para o futuro. Tenho a sensação de que isto vai ajudar-nos a sermos mais fortes na próxima época», disse, aos jornalistas.

«Talvez precisemos de mais tempo, mas cada segundo que passa depois de ganhar esta Premier League tenho mais noção de que ganhámos quatro vezes nos últimos cinco anos. Neste país. Na Premier League. Provavelmente é o maior feito das nossas carreiras. É incrível, teremos orgulho por muito tempo», acrescentou.