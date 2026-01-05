Josko Gvardiol, de 23 anos, sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda durante a receção ao Chelsea (1-1), no domingo. O defesa croata vai ser submetido a uma cirurgia esta semana, desfalcando o Manchester City por tempo indeterminado. Até porque a extensão da lesão continua por determinar.

Às ordens de Pep Guardiola desde agosto de 2023, o internacional pela Croácia leva dois golos e quatro assistências em 23 jogos nesta época, atuando no centro da defesa ou no corredor esquerdo.

O boletim clínico dos “Citizens” também conta com o defesa John Stones, o médio Kovacic e o avançado Oscar Bobb. O português Rúben Dias saiu queixoso do jogo com o Chelsea, mas o emblema de Manchester não se pronunciou sobre o quadro clínico do defesa.

O Man City é vice-líder da Premier League, a seis pontos do líder Arsenal, e recebe o Brighton (10.º) na quarta-feira (19h30).