Não foi só o Sporting que surpreendeu na noite de Champions. O Manchester City caiu, também com estrondo, na derrota na Noruega frente ao Bodo/Glimt (3-1).

Esta derrota consumou uma sequência negativa do City: duas vitórias nos últimos sete jogos em todas as competições. Ora, os jogadores optaram por compensar os adeptos que se deslocarem ao estádio.

De acordo com a Sky Sports, os 374 adeptos que estiveram presentes no encontro vão ser reembolsados pelos jogadores do City. Haaland, um dos capitães, foi quem partilhou a informação.

«Os nossos adeptos significam tudo para nós. Sabemos o sacrifício que fazem para viajar pelo mundo para apoiar-nos, em casa e fora. Nunca vamos dar isso como garantido. Eles são os melhores fãs do mundo», começou por referir.

«Também reconhecemos que foi muita viagem que os adeptos apoiaram no frio congelante durante uma noite difícil para nós em campo. Cobrir o custo desses ingressos para os fãs que viajaram para Bodo é o mínimo que podemos fazer», concluiu.