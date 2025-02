Na antevisão à visita ao Leyton Orient – da 3.ª divisão – Pep Guardiola comentou a contratação de Nico González ao FC Porto e o estado da recuperação de Rúben Dias, que nesta temporada lida com sucessivas lesões.

«O Nico González reforça uma posição na qual estamos fracos desde a lesão do Rodri [setembro]. É um jogador jovem, que pode jogar na posição 6 ou 8, e é forte. Conheço-o da formação do Barcelona e ao pai dele [Fran González], que trabalhou no Manchester City. Estou muito satisfeito com o planeamento do futuro», referiu, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Quanto ao regresso de Rúben Dias, o treinador catalão não se adiantou, numa questão que também envolveu os lesionados Doku e Aké.

«Talvez regressem, vamos ver», atirou.

O Manchester City – 5.º classificado da Premier League – disputa este sábado (12h15) os «16-avos» da Taça, no reduto dos londrinos do Leyton Orient.