O português Bernardo Silva celebra nesta terça-feira o seu aniversário. Como forma de homenagem, o Manchester City decidiu recordar os primeiros passos do médio de 27 anos no futebol.

Em entrevista às redes sociais do campeão inglês, Bernardo Silva começou por recordar o Benfica, o clube onde tudo começou, primeiro como adepto e mais tarde como jogador.

«Sempre fui adepto do Benfica, então comecei a jogar lá aos nove anos. Quando era mais novo, queria muito ser jogador do Benfica», disse o jogador.

Bernardo Silva não esconde as suas referências no mundo do futebol e escolhe dois ex-benfiquistas como maiores inspiriações.

«Rui Costa, português, jogou pelo Benfica, pela seleção, jogava na mesma posição que eu, por isso era um jogador para o qual olhava. Depois tens sempre muita gente que te ajuda, que te dá grandes memórias. Lembro-me do Chalana, um dos melhores jogadores portugueses de sempre, que, quando eu tinha 14 ou 15 anos, ensinou-me muito» concluiu.

Bernardo Silva formou-se no Benfica, que felicitou o jogador com «tesourinhos». Aos 27 anos de idade, já conta com um palmarés recheado, com um campeonato português, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga, um campeonato francês, três campeonatos ingleses, uma FA Cup, uma Community Shield, quatro Taças da Liga inglesas e uma Liga das Nações pela seleção portuguesa.