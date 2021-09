Rúben Dias participou numa iniciativa do Manchester City em que analisou alguns posts da sua conta de Instagram.

O primeiro desafio consistia em falar sobre a primeira publicação da conta. Depois de admitir que tinha apagado alguns posts anteriores, Rúben Dias mostrou a imagem mais antiga que permanece no seu Instagram, com muitas caras conhecidas.

«É um torneio com a academia do meu clube anterior, o Benfica. Fomos à África do Sul. Gosto de manter esta fotografia porque me lembra de como foram bons tempos e das muitas amizades que ficaram», afirmou.

O desafio seguinte pedia uma publicação num sítio em que seja feliz e Rúben Dias escolheu uma praia junto a casa. «Sempre que vou a Portugal gosto de ir lá, mesmo quando chove. Vou nadar e ver a costa do mar. É um sítio especial para mim.»

Sobre a maior conquista, o central escolheu uma foto com a taça de campeão da Premier League. «Definitivamente esta. Significou muito para mim e espero que seja só a primeira. Foi um momento muito especial para mim. Tinha muita ambição para vencer esse troféu.»

O internacional português escolheu depois uma foto com o irmão e o primo para mostrar as pessoas que o inspiram. «O meu primo também é jogador e sempre foi um grande exemplo para mim nas coisas mais simples, do tipo de pessoa que eu quero ser. Estes dois são os maiores exemplos da minha vida.»

Questionado sobre qual seria o seu post com mais gostos, Rúben Dias apontou uma foto com o trofeu de Homem do Jogo do encontro com o PSG, que valeu o apuramento histórico do Manchester City para a final da Liga dos Campeões. «A Champions é o maior palco.»