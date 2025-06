Bernardo Silva esclareceu todas as dúvidas em relação ao seu futuro próximo, revelando, em conversa com os jornalistas, que vai ser capitão do Manchester City no decorrer do Mundial de Clubes e, depois, vai cumprir o seu contrato com o clube inglês até junho do próximo ano, adiando, mais uma vez, a possibilidade de regressar ao Benfica.

O Manchester City estreia-se esta quarta-feira no Mundial de Clubes, no Lincoln Financial Field, frente aos marroquinos do Wydad Casablanca e Bernardo Silva assumiu que vai ficar mais um ano no clube.

«Sei o que vou fazer, mas não é a altura de falar sobre isso. Estou focado em jogar pelo City. Quando chegar o momento certo, falarei. Tenho mais um ano de contrato, portanto é óbvio que posso sair no final da próxima época. Esta época vai ser de certeza com o Manchester City. Vou ficar. Tive opções de sair, o ano passado e este ano, mas a minha opção foi ficar no City», destacou.

Quanto ao Mundial de Cubes, depois de uma temporada com muitos jogos, o internacional português assume desgaste, mas também um compromisso total dos jogadores.

«É o que é, já estamos habituados a isso, já há uns anos que tem sido assim. É uma competição bonita. Sobre a quantidade de jogos, já falámos sobre isso, mas, agora que estamos aqui, numa competição tão importante, com equipas de todo o mundo, vamos dar o nosso melhor para chegar o mais longe possível – que é vencer a competição», comentou ainda.