O Manchester City prepara-se, mais uma vez, para abrir os cordões a bolsa e vai atacar já na janela especial aberta pela FIFA para o Mundial de Clubes. O presidente do clube inglês, Khaldoon Al Mubarak, em entrevista à plataformas do clube, anunciou que quer o próximo plantel de Pep Guardiola já fechado para a noca competição da FIFA que arranca a 14 de junho.

O Manchester City até arrancou a temporada a conquistar a Supertaça inglesa, a Community Shield, mas depois acumulou frustrações atrás de frustrações, numa época marcada por lesões. O clube ainda procurou corrigir o rumo, no mercado de janeiro, com mais quatro contratações, um erro, segundo assume agora Mubarak.

«Quando olho para o último verão, acho que deveríamos ter sido mais agressivos em relação a algumas mudanças que precisávamos fazer. Não as fizemos e isso acabou por ter custos na temporada», referiu.

A solução passa por abrir o livro de cheques. «Em janeiro chegaram quatro jogadores, o que oferece uma ideia do que está para vir este verão. Vamos continuar assim, atendendo às necessidades do clube», explicou. O xeque promete, assim, gastar milhões nas próximas semanas. «Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, com uma visão clara. O nosso objetivo é ter um novo plantel pronto para o Mundial de Clubes», acrescentou.

A imprensa inglesa tem apontado muitos jogadores como alvo do City que terá uma lista de prioridades para a próxima época. O clube terá-se retirado recentemente da luta para a contratação de Florian Wirtz, avançado do Bayer Leverkusen que estará próximo do Liverpool, e estará agora a apontar o foco para Rayan Cherki, avançado do Lyon de Paulo Fonseca.