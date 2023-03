Pep Guardiola considera que a polémica em redor de Kyle Walker é um «assunto pessoal» e vai ser resolvida no clube de forma interna, mas acabou por fazer um desabafo que serve de aviso a todo o plantel.

Recordamos que Kyle Walker foi filmado num bar a baixar as calças e a exibir os genitais. O treinador do Manchester City, numa primeira abordagem dos jornalistas, não quis alongar-se sobre o assunto que, obviamente, gerou mal-estar no clube.

«É um assunto privado. Resolvemos de forma interna, já falámos com ele. Este não é o local apropriado para falarmos de assuntos pessoais», começou por referir o treinador catalão.

A verdade é que este não foi o primeiro caso no clube de jogadores que foram filmados em situações embaraçosas. «As coisas agora são muito diferentes de há uns anos. Eles já sabem que, a partir do momento em que abrem a porta de casa, estão a ser filmados, façam o que façam», destacou ainda o treinador.