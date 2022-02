Os jornais ingleses estão em polvorosa com um vídeo em que se vê Jack Grealish a ser barrado à entrada de um bar, alegadamente embriagado, acompanhado por Kyle Walker e Riyad Mahrez. Confrontado com a saída noturna dos seus jogadores, a poucos dias do jogo com o Brentford, Pep Guardiola reagiu com um apurado sentido de humor.

«Estou muito preocupado, fiquei chateado porque eles não me convidaram. Não gostei nada, espero que para a próxima vez me convidem e façam um jantar como deve ser. O vídeo não mostra exatamente o que se passou. Jantaram juntos, sóbrios, divertiram-se com os companheiros e com o staff», começou por referir o treinador catalão sem esboçar um sorriso.

E depois prosseguiu no mesmo tom. «Os jogadores conhecem o risco quando saem à noite por causa das redes sociais, mas todos eles - o Riyad, o Kyle e o Jack - estiveram perfeitos», acrescentou.

Apesar de tudo, os jogadores vão ter de pagar um a multa pela saída noturna, mas não pelo motivo esperado. «Vão ser multados porque não me convidaram», insistiu o treinador do Manchester City. Questionado sobre se achava que os jogadores estavam a ser tratados de forma injusta, o técnico respondeu: «Neste caso, sim.»

Ora veja: