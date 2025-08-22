Pep Guardiola saudou a renovação do contrato de Rúben Dias e manifestou o desejo de que o internacional português tenha uma época em pleno, depois de na época anterior ter sido muito fustigado por lesões. Também de volta à equipa está Rodri, o atual detentor da Bola de Ouro, que também desfalcou os citizens na temporada anterior.

O central português, no clube desde 2020, renovou esta sexta-feira por mais duas temporadas, até 2029. «É só isso que quero, ter o plantel disponível. Lesões são lesões, só quero é que os jogadores estejam disponíveis para competir. É só isso que peço», comentou o treinador catalão na antevisão do duelo deste sábado com o Tottenham.

De volta à equipa estão também Rodri e Phil Foden que tinham ficado de fora dos primeiros compromissos da equipa na nova temporada. «Eles tinham ficado de fora do último jogo apenas por uma razão, por falta de treino e falta de ritmo, foi por isso que não viajaram para Palermo. Não estavam ainda preparados para jogar 90 minutos frente aos Wolves, mas já estão prontos para amanhã. De fora ficam apenas [Mateo] Kovacic, Josko [Gvardiol] e Savinho», referiu.

Rodri será um reforço de peso, depois de na época passada ter conquistado a Bola de Ouro. «Eu só quero um Rodri consistente, apena isso. Não tenho qualquer dúvida quanto ao seu potencial, à sua qualidade. Nesta altura, ele ainda é o melhor jogador do mundo, no próximo mês vai ser eleito um novo jogador, mas ainda é. A consistência ganha-se com semanas de trabalho e minutos de jogo», acrescentou.

Quanto à nova temporada e à integração dos reforços, Guardiola diz que está a ser «divertido». «Em primeiro lugar é divertido. É uma coisa que fazemos todos os anos, ao longo de muitos anos. Agora é um novo cenário, novos jogadores, novo ambiente e novas expetativas, portanto, é sempre divertido. É um desafio para nós e para a equipa. Sei que vocês julgam tudo num jogo, vêm um jogo e partem do princípio de que a época vai ser assim. Parece que não aprendemos com o passado. Ainda estamos no início, muitas coisas vão ainda acontecer, tanto no bom sentido, como no mau», destacou ainda.

