Pep Guardiola manifestou o desejo e a ambição de poder continuar a contar com Bernardo Silva no plantel do Manchester City, mas diz que a decisão é do jogador e da sua família.

«Eu desejo o melhor para o Bernardo, se ele quiser ficar, vou ficar mais do que satisfeito e feliz», destacou o treinador na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Leeds United, marcada para este sábado.

Apesar de ter uma ideia clara quanto a Bernardo Silva, o treinador catalão diz que não interfere nas decisões do internacional português. «Não falo sobre esse assunto com ele, apesar de desejar o melhor para a sua família. Ele já cá está aqui quase há nove anos, será ele a decidir com o clube o que é melhor», acrescentou ainda Guardiola.