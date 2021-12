João Cancelo foi assaltado e agredido por quatro homens em Inglaterra. Foi o próprio internacional português quem divulgou a situação, nas redes sociais.

O jogador do Manchester City publicou uma imagem em que são visíveis as lesões na face, provocadas pelo grupo criminoso.

Cancelo estava com a família, a qual, refere, está bem.

«Infelizmente, hoje fui assaltado por quatro cobardes que me tentaram agredir e à minha família. Quando se resiste, é isto que acontece. Conseguiram roubar-me as jóias e deixar a minha cara neste estado. Não sei como existem pessoas com tanta maldade. A minha família é o mais importante para mim e, felizmente, estão bem. Depois de tantos obstáculos na minha vida, este é apenas mais um que ultrapassarei. Firme e forte, como sempre», escreveu.

Pouco depois, o Manchester City mostrou-se «chocado» com o assalto ao lateral português.

«Estamos chocados e horrorizados com o assalto que o João Cancelo e a sua família sofreu esta noite em casa, no qual o João foi agredido. O João e a sua família estão a ser apoiados pelo clube e ele está a ajudar a polícia na investigação a este assunto gravíssimo», lê-se, na nota divulgada pelos citizens.

[artigo atualizado]