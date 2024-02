Kevin De Bruyne continua a mostrar o porquê de ser considerado um dos melhores jogadores do mundo. A goleada por 6-2 do Manchester City diante do Luton Town fez com que o médio belga chegasse às 12 assistências na temporada. À primeira vista os números podem não parecer impressionantes, mas a verdade é que os conseguiu em apenas doze jogos.

Recordar que Kevin De Bruyne esteve fora dos relvados durante cinco meses, depois de ter sofrido uma lesão a 11 de agosto, na ronda inaugural da Premier League, diante do Burnley.

Com 12 assistências, apenas três jogadores fizeram, até agora, melhor que o médio belga durante a temporada. Pascal Gross, do Brighton, leva 13 passes para golo, os mesmos do inglês Bukayo Saka, do Arsenal. A lista é encabeçada por Florian Wirtz, do surpreendente líder da Bundesliga, Bayer Leverkusen, com 17 assistências, em 31 jogos.