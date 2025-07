O Manchester City prolongou o contrato com a Puma para os próximos dez anos, num acordo histórico, que vai proporcionar ao clube uma receita recorde que pode chegar aos mil milhões de libras, isto é, mais de 1.150 milhões de euros.

Uma extensão do contrato que permite à marca alemã de equipamentos desportivos continuar a fornecer camisolas ao clube do Etihad por mais dez anos, no valor de 100 milhões por temporada, o que equivale ao valor mais elevado valor da história da Premier League.

A parceria entre o Manchester City e a Puma arrancou em 2019/20, na altura também por dez anos, no valor de 65 milhões por ano. Um acordo que foi agora prolongado até 2034/35, com uma subida significativa dos valores pagos pela marca alemã que tem batido recordes de vendas nos últimos seis anos.

Recordamos que a nova camisola do Manchester City, para a temporada de 2025/26, conta com uma risca branca sobre o tradicional azul celeste.

«A PUMA integrou-se perfeitamente na nossa organização e desfrutámos juntos de muitos momentos históricos, engajando adeptos pelo mundo fora. A renovação e a extensão de hoje solidificam nosso relacionamento e o projetam para um futuro ainda mais brilhante», destaca Ferran Soriano, chefe-executivo do City Football Group.