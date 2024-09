O Manchester City perdeu Rodri para vários meses, devido a uma lesão grave no joelho, mas há um português que acredita que pode ocupar a vaga deixada em aberto pelo internacional espanhol: Matheus Nunes.

Após o triunfo frente ao Watford, no qual marcou um golo que lhe valeu muitos elogios de Pep Guardiola, o internacional português lembrou o passado no Sporting para dizer que pode jogar mais fixo no meio-campo.

«Teremos de preencher o vazio porque é uma perda enorme, mas quem estiver em campo terá um bom desempenho. No Wolverhampton jogava mais aberto e no ano passado aqui joguei mais como dez, mas quando estava no Sporting [de 2019 a 2022] joguei sempre no duplo pivô, por isso estou habituado a todas as posições», disse, citado pelo The Guardian.

«Tento ajudar a equipa sempre que o treinador me põe em campo, mas sei que há outros jogadores que também estão prontos, temos muita qualidade na equipa», acrescentou.

Matheus Nunes recordou outros casos de lesões, como Haaland ou De Bruyne: «Mostrámos que se algum jogador estiver lesionado, temos outro que está pronto e que tem toda a qualidade para jogar. Aconteceu o ano passado com o Haaland e o De Bruyne e conseguimos ganhar o título na mesma. Este ano sei que seremos os mesmos.»