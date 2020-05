Raheem Sterling admitiu que o início da quarentena, imposta devido à pandemia de covid-19, foi difícil.

Numa conversa nas redes sociais com Megan Rapinoe, uma das melhores jogadoras do mundo, o jogador do Manchester City confessou que passava demasiado tempo a jogar Call of Duty, conceituado videojogo.

«No princípio foi difícil. Sentei-me e pensei que não continuar assim, não podia estar numa divisão escura a jogar Call of Duty durante seis ou sete horas, implementei um horário», começou por dizer.

«Senti-me perdido durante as primeiras semanas, mas depois passou. Agora mal posso esperar por voltar a sair», prosseguiu o internacional inglês.

Sterling defendeu ainda que os jogadores precisam de quatro ou cinco semanas de treinos antes de voltarem à competição: «Não podes voltar a competir com uma ou duas semanas de treinos, são precisas quatro ou cinco semanas completas. Sobretudo se vais voltar à competição, onde te pagam por ganhares.»