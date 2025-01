O Manchester City anunciou esta terça-feira a contratação de Vítor Reis, jovem central brasileiro da formação do Palmeiras que Abel Ferreira promoveu à equipa principal na última temporada do Brasileirão.

O jovem central, de 19 anos, foi capitão do Palmeiras nos vários escalões de formação e estreou-se na equipa principal em junho de 2024, passando a ser opção regular de Abel Ferreira na última temporada em que o Palmeiras discutiu o título com o Botafogo até à última jornada, somando 18 jogos na Série A do Brasileirão e mais dois na Taça Libertadores.

Vítor Reis assinou um contrato válido até junho de 2029. «Estou muito feliz por ingressar no Manchester City, um dos maiores clubes do mundo. Todos viram as conquistas incríveis nas últimas temporadas e quero deixar minha marca. Trabalhar com Pep Guardiola é algo que todos os jogadores jovens querem fazer e sei que ele pode ajudar-me a desenvolver-me para ser o melhor jogador», destacou o reforço dos citizens.