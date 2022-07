O Manchester City anunciou esta sexta-feira a contratação de Stefan Ortega, a custo zero.

O guarda-redes alemão de 29 anos chega a Inglaterra depois de terminar contrato com o Arminia Bielefeld, e assinou um vínculo válido com os citizens por três épocas.

«É uma mudança fantástica para mim. O Manchester City é uma equipa espetacular – o plantel é de classe mundial em todas as posições. É um sonho ter a oportunidade de me juntar a este grupo de jogadores e ajudar o clube a ter sucesso», disse, aos meios do novo clube, que conta com os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias.

Ortega torna-se assim na segunda contratação de verão do Manchester City, depois de Haaland, e vai ser o número 18.

