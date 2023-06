Erling Haaland diz que vai «fazer tudo» para ajudar o Manchester City a conquistar uma histórica tripla e juntar a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões à Premier League já conquistada. Um feito só alcançado pelo rival Manchester United em 1999. O possante avançado norueguês falou ainda da sua popularidade e diz que, quanto a isso, não pode fazer nada: «Tenho 1,96 de altura, cabelo comprido e loiro, as pessoas vêm-me, o que posso fazer?»

O Manchester City vai jogar no próximo sábado a final da Taça de Inglaterra, frente ao Manchester United, e a 10 de junho joga também a final da Liga dos Campeões, frente aos italianos do Inter Milão. «Seria inacreditável alcançar esse feito histórico. Foi para isso que contrataram, para conseguirmos isso, não temos de o esconder. Vou fazer todos os possíveis para ajudar a que isso aconteça. É o meu maior sonho e espero que se torne realidade», destacou o goleador norueguês em entrevista à BBC.

Um sonho que pode ser alcançado em apenas dois jogos, mas Haaland espera dificuldades. «Não vai ser nada fácil, são duas finais contra duas boas equipas que vão fazer tudo o que puderem para destruir isso. Eles também vão estar motivados, vão estar prontos e nós vamos ter de estar ao nosso melhor nível, só assim teremos uma boa possibilidade de alcançar o nosso sonho», acrescentou.

Já a conquista da Premier League não foi nada fácil, mas a equipa de Pep Guardiola acabou por conseguir ultrapassar o Arsenal na ponta final, com um enorme contributo de Haaland que marcou 36 golos. «Tivemos a persegui-los a época toda, portanto quando conquistámos o título foi um enorme alívio. Agora temos duas finais por disputar e a única coisa que temos de fazer é manter o foco nessas finais antes de irmos de férias», comentou.

Haaland, contratado ao Borussia Dortmund no início da época, superou todas as expetativas, com um total de 52 golos marcados em todas as competições que lhe valeram a conquista dos prémios de melhor jogador da Premier League e também o prémio de melhor jogador jovem.

O possante avançado norueguês é, nesta altura, um dos jogadores mais populares em Inglaterra e assume que fica um pouco embaraçado com a fama, mas também diz que não pode fazer nada quanto a isso.

«Por um lado é bom, significa que fiz tudo bem. A minha vida mudou, obviamente, já não posso ter uma vida normal. Mas é assim mesmo, não me posso queixar. Procuro aproveitar todos os momentos. Tenho 1,96 de altura, cabelo loiro e comprido, portanto, onde quer que vá as pessoas vão conseguir ver-me. A minha vida é assim, o que é que posso fazer?», pergunta.

Voltando ao lado profissional, Haaland diz que progrediu muito esta época, mas está convencido que ainda pode melhorar em vários aspetos. «Desde o pé direito, ao esquerdo, ao jogo de cabeça, na construção do jogo, em tudo. Tenho estado a desenvolver-me de uma forma muito positiva e isso é importante para mim porque ainda sou muito jovem. Tenho 22 anos, tenho uma longa carreira pela frente e ainda tenho de crescer. Foi nisso que pensei há um ano quando estava a pensar na próxima mudança», destacou ainda.