Muitos mimos para Bernardo Silva e John Stones no último treino do Manchester City para dois jogadores que, como Pep Guardiola, marcaram uma era no clube inglês.

O internacional português, bem como o central inglês, foram brindados com um mosaico no centro de treinos do clube, ficando com uma imagem para a eternidade como exemplo para as gerações futuras.

Já no treino, Pep Guardiola dedicou as primeiras palavras aos dois jogadores que estão de saída, terminando com uma sugestão: «Eles vão-se embora, portanto, temos de metê-los no céu».

Os dois jogadores foram atirados ao ar pelos companheiros, mas a sugestão foi alargada ao treinador que também está de saída.

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