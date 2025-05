O Manchester City revelou a nova camisola para a temporada 2025/26 que conta como grande novidade uma listra branca a «rasgar» o tradicional azul-celeste, numa recuperação da tradição dos segundos equipamentos da equipa do Etihad Stadium.

Uma listra que o clube costumava utilizar quando jogava fora de casa, na década de setenta do século passado, mas que agora é recuperada para o equipamento principal.

Com Erling Haaland como principal «modelo», o clube apresenta a nova camisola como um resquício do passado para as novas gerações. «Cria uma ligação entre o passado e um design futurista que encurta a distância entre as diversas gerações de adeptos do City», escreve o clube.

