João Cancelo renovou contrato com o Manchester City até 2027, e há um nome forte dos citizens que não esconde a alegria por isso: Pep Guardiola.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Fulham, para a Taça de Inglaterra, o técnico do clube inglês teceu rasgados elogios ao internacional português.

«Toda a gente sabe o quão importante é o João para nós. Ele teve dificuldades quando chegou, não concordámos muita coisa, e parte disso foi responsabilidade minha. Mas agora estou encantado por ele estar totalmente feliz e por poder jogar aqui durante muitos anos», começou por dizer.

«Ele é versátil, pode jogar em muitas posições, todos os dias. É adorado no balneário porque é muito engraçado. Estou muito feliz por ele», continuou.

Depois, Guardiola falou sobre os problemas de Cancelo nos primeiros tempos em Manchester: «Alguns jogadores aceitam não jogar mais do que outros. E às vezes os jogadores precisam de entender isso e as razões para isso. Agora conhecemo-nos muito melhor. Todos os jogadores têm de ser tratados de maneira diferente. Precisei de mais tempo para perceber o quão sensível ele é. É uma pessoa incrível com um grande coração. Há jogadores que precisam de ser tratados de maneira diferente dos outros», frisou.

«Agora, finalmente conheço-o melhor. É um jogador importante para nós. Entende a forma como jogamos. Ao início precisou de tempo, mas como pessoa foi sempre o mesmo, um bom rapaz», continuou.

«Agora está totalmente feliz e joga todos os dias. É tudo», atirou.