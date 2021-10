Aos 27 anos, João Cancelo vive um dos melhores momentos da carreira, senão mesmo o melhor. É uma das figuras do Manchester City e da Seleção Nacional.

Ora, em entrevista ao canal do clube inglês, o lateral-direito admite que está a viver um sonho. «Desde criança sonho com isto, jogar num grande clube, nas melhores competições, como é a Champions League e a Premier League. Gosto de ter um papel importante na equipa e acho que todos na equipa têm um papel importante», afirmou.

Cancelo assume que está muito mais completo como jogadores, ele que falou sobre a sua versatilidade: «Cresci como lateral-direito, mas claro que gosto de ser versátil, também porque durante o ano há muitas lesões e gosto de ser presente na equipa, de adaptar-me a qualquer posição que o mister me proponha.»

«Obviamente que o mister tem-me ajudado bastante nestas situações e hoje em dia sinto que estou muito melhor jogador. Tanto a nível mental, como físico e tático. Tento adaptar-me o máximo possível para conseguir ajudar a equipa a concretizar os objetivos», acrescentou.

De resto, o internacional português confessa que encara com naturalidade a rotação feita por Pep Guardiola no plantel do City: «Uma equipa como o City, com o nível de jogadores que temos, temos de estar preparados para este tipo de situações. Temos um plantel amplo, no qual todos podem ser titulares. É uma dor de cabeça para o treinador, porque cada jogador mostra um nível elevado e nós somos uma equipa que é das melhores do mundo, por isso temos de estar preparados.»