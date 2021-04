João Cancelo não poupa elogios a Pep Guardiola e diz que o técnico o ajudou a melhorar e a conseguir jogar em posições em que antes não conseguida.

«Gosto da forma como o Pep vê o futebol, como a equipa joga, e essa foi uma das razões por eu ter vindo para o Manchester City», disse Cancelo em entrevista à tv do Manchester City.

«Gosto de driblar, fazer assistências, gosto de ter um futebol técnico e atraente. A maneira como ele vê o futebol, os laterais jogarem muito por dentro, de costas para a baliza adversária, eu não estava habituado, mas com o treino, sinto que estou melhor», frisou o jogador português, acrescentando:

«Sinto uma evolução enorme da temporada passada para esta. Abri o meu leque de opções. Tecnicamente, sei que sou um jogador bom, mas também tens de saber as tuas características. Eu não podia jogar por dentro, mas hoje sinto-me confiante para fazer essa posição. Isso vem da forma como a equipa joga, mas também das informações que o Pep me ensina. É preciso muito trabalho, muita atenção da minha parte, e agora sinto que as coisas me estão a correr bem e à equipa também e estou muito feliz por isso.»

«Eu joguei muitas vezes na ala. Na minha formação, no Benfica, joguei em varias posições: médio-centro, ala direito, ala esquerdo, defesa direito, defesa esquerdo e sinto que sou um jogador polivalente. Sou lateral direito, é a minha posição preferida, mas tenho características que fazem com que possa ajudar a minha equipa em várias posições do campo. Durante a época há lesões, há colegas que têm problemas, e gosto de poder ajudar a equipa em várias posições e não me submeter só a ser um lateral direito clássico», garantiu, voltando a frisa a importância do trabalho de Guardiola.

e isso ajuda-nos muito. Quando vamos jogar contra um adversário, já sabemos o que eles vão fazer. Ele especifica muito cada detalhe do jogo e acho que a melhoria da equipa também vem daí. A atenção com que vemos os vídeos, eu sei o que tenho de fazer e acho que os meus colegas também, e isso é meio caminho andado para a vitória», apontou Cancelo, recordando o início do seu percurso no clube.

«Começámos mal o campeonato, foram fases atípicas, mas a partir de dezembro, janeiro, melhorei. Meti na cabeça que era isto que eu queria e que tinha de fazer por mim e para ajudar a equipa, a partir daí, penso que a minha adaptação foi melhorando, com a ajuda dos meus colegas e do staff também e agora estou muito feliz aqui», garantiu.

«Gosto muito do clube, tem um projeto espetacular e temos todas as condições para, não só agora, mas num futuro próximo, ganhar títulos importantes», frisou o jogador português.

O Manchester City é líder da Premier League, com uma diferença de 11 pontos para o Manchester United, que é segundo. «Não esperaria chegar com a vantagem que temos na Premier League, mas foi tudo mérito nosso», apontou Cancelo.

«Staff, jogadores, toda a equipa, desde as pessoas que preparam os vídeos, as que trabalham na cozinha... Todos contribuíram muito para estes resultados que estamos a ter. Pela forma como a equipa treina, é normal o que se está a passar», frisou.

«Temos um grupo muito unido, os jogadores estão empenhados, este ano estamos uma verdadeira equipa, e queremos continuar assim para conseguir lutar por cada um dos títulos.»