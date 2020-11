Kevin de Bruyne revelou, após a vitória da Bélgica frente à Inglaterra, que está em negociações para renovar com o Manchester City.

Ora, o agente do belga, Patrick de Koster, foi preso em agosto e por isso é o próprio De Bruyne que está a tratar das conversas com os citizens. Uma situação rara por estes dias, já que os jogadores entregam quase sempre este tipo de dossiers a agentes ou intermediários.

«Estou feliz em Manchester. Estou num bom clube. Bons donos. Estamos em negociações, nada de avançado. Neste momento estou eu a tratar das negociações. Gostaria de ficar, por isso é fácil. Se não quisesse, seria alguém a intermediar. Mas quando se quer ficar, não é difícil», disse, à VTM News.

Kevin de Bruyne, refira-se, termina contrato com o Manchester City no verão de 2023. O médio de 29 anos está no clube inglês desde 2015.