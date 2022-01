A UEFA anunciou esta sexta-feira um castigo de três jogos a Kyle Walker. Ora, desta forma, o internacional inglês vai falhar os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Sporting.

A suspensão do lateral dos citizens ocorre depois de ter sido expulso frente ao RB Leipzig, na última jornada da fase de grupos do grupo A, que terminou com triunfo germânico, por 2-1.

Walker pontapeou André Silva e envolveu-se numa picardia com o português, tendo recebido vermelho direto, aos 83 minutos.

Caso o campeão inglês ultrapasse os leões, o futebolista de 31 anos vai ainda falhar a primeira mão dos quartos de final. Trata-se, assim, de uma baixa de peso para Pep Guardiola, já que Walker é o habitual titular na ala direita, ao passo que João Cancelo atua maioritariamente no corredor esquerdo.

