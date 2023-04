São já seis as vitórias consecutivas do Manchester City na Premier League – dez em todas as competições –, a mais recente esta tarde, na receção ao Leicester (3-1), a contar para a 31.ª jornada da competição.

A meio da eliminatória com o Bayern Munique, para os quartos de final da Liga dos Campeões, foi um City q.b. aquele que bateu os foxes, que não contaram com o lesionado Ricardo Pereira.

Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares nos citizens, que já venciam por 3-0 aos 25 minutos. John Stones abriu o marcador aos cinco minutos com um belo golo, o robô Erling Haaland bisou aos 13 e aos 25 minutos para chegar aos 32 golos em 28 jogos no campeonato inglês.

Ao intervalo, Guardiola tirou Haaland, além de Stones, e a segunda parte foi de gestão para o City. Aproveitou o Leicester para reduzir, por Iheanacho, aos 75 minutos.

Com este resultado, o Manchester City segue no segundo lugar, com 70 pontos, menos três do que o líder Arsenal. O Leicester é penúltimo classificado, com 25 pontos.