Gabriel Jesus saltou do banco para garantir a vitória do Manchester City em Leicester, frente à equipa local (0-1). O avançado brasileiro entrou em campo ao minuto 77 e marcou o único golo do encontro três minutos depois.

Os portugueses Ricardo Pereira (Leicester) e Bernardo Silva (Manchester City) foram titulares a tempo inteiro.

Com uma hora de jogo, Aguero teve uma oportunidade soberana para marcar, mas Kasper Schmeichel defendeu o remate do argentino, na sequência de uma grande penalidade. Seria precisamente Sergio Aguero a sair para a entrada de Gabriel Jesus, que teve um impacto decisivo no encontro.

O Manchester City reforça o segundo lugar, dispondo agora de uma vantagem de sete pontos sobre o terceiro classificado, precisamente o Leicester.