Pep Guardiola manifestou-se conformado depois da derrota diante do Real Madrid (1-3), no Santiago Bernabéu que afastou o Manchester City dos oitavos de final da Liga dos Campeões. «Nada é eterno», atirou o treinador catalão a assinalar um final de ciclo de uma equipa que ganhou tudo e que, agora, enfrenta uma temporada para esquecer.

Depois de seis títulos na Premier League, uma liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia, o Manchester City enfrenta uma das mais difíceis épocas da era de Guardiola, já afastado da luta pelo título em Inglaterra, com uma crise de lesões no plantel e, agora, também fora dos palcos da Liga dos Campeões.

«Nada é eterno. Temos estado irreconhecíveis e temos de tentar, passo a passo, ir melhorando a partir de hoje. Fomos extraordinariamente extraordinários no passado, mas já não somos. Temos treze jogos [na Premier league] e temos de conseguir ficar nos quatro ou cinco primeiros para voltarmos outra vez [à Liga dos Campeões», atirou o credenciado treinador, sem esconder o desalento no final do jogo no Bernabéu.

Depois da derrota em casa, por 2-3, o City voltou a perder na quinta-feira à noite com o Real Madrid, desta vez com um hat-trick de Kylian Mbappé (1-3). «Não conseguimos defender bem face às movimentações de Mbappé e foi mais difícil. Ganhou a melhor equipa, eles mereceram. Foram melhores. O que temos de fazer é aceitar a realidade e seguir em frente», comentou.

Erling Haaland esteve no banco de suplentes, mas não aqueceu e não chegou a ser utilizado no Bernabéu. «O Erling tentou treinar. Aparentemente, com os exames que fizemos, ele está bem, mas sente um desconforto a andar. Foi ele que disse que não estava bem», explicou ainda o treinador catalão.

O Manchester City está atualmente no quarto lugar da classificação da Premier League, com 44 pontos, menos três do que o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo, mas apenas mais um ponto do que o Bornemouth e Chelsea a mais três do que o Newcastle.