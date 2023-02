Pep Guardiola explicou a opção por Bernardo Silva a lateral esquerdo, depois da saída de João Cancelo para o Bayern Munique, na abordagem ao jogo desta quarta-feira do jogo com o Leipzig, na Alemanha, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador espanhol também abordou a malapata do Manchester City nesta competição, dizendo que «ganhar três ou quatro Champions» só está ao alcance do Real Madrid.

Começamos pela opção de colocar Bernardo Silva na linha defensiva. «Não sou estúpido e não vou dizer que o Bernardo é lateral, mas pode jogar nessa posição porque é muito inteligente, muito rápido. No um-contra-um é um defesa muito bom. Com bola ajuda-nos a criar o jogo especial que pretendemos. É por isso que jogo com ele nessa posição, como já aconteceu com Zinchenko no passado, e com Fabian Delph fizemos 100 pontos. Temos esse tipo de jogadores que fazem com que o nosso jogo se torne imprevisível», destacou.

A verdade é que Guardiola foi criticado por colocar Bernardo na lateral no jogo com o Nottingham Forest, uma vez que o adversário marcou precisamente por esse lado. Além disso, o treinador catalão comentou a previsibilidade da equipa que fixa muito do seu jogo ofensivo em Erling Haaland.

«Para sermos menos previsíveis não depende do Haaland, depende da forma em que podemos fazer com que o processo chegue por diferentes canais ao último terço, não só com o Erling. Há pessoas que dizem que sofremos um golo pelo lado esquerdo porque era o Bernardo que estava lá a jogar, mas as pessoas não se dão conta, e percebo isso, mas o Bernardo ajudou-nos a fazer o que fizemos contra o Nottingham. Sem o Bernardo não seria possível termos feito aquelas ações no final. O controlo que ele tem do jogo, para meter as transições, para criar à direita, à esquerda, os remates….ele faz muitas coisas», acrescentou.

Quanto à pressão que o Manchester City tem para vencer a Liga dos Campeões, Guardiola diz que já não se sente tão pressionado e prefere pensar jogo a jogo. «Não quero pressionar-me a mim mesmo. Já é uma bênção estar aqui. Nunca pensei, quando cheguei aqui, que tínhamos de ganhar tudo. Não posso ganhar três ou quatro Ligas dos Campeões. A não ser que sejas o Real Madrid, as restantes equipas não o podem fazer. Temos de nos adaptar para tentar fazer o que temos feito. Nas duas últimas temporadas estivemos muito perto, fizemos bons jogos. Vamos tentar fazê-lo de novo», atirou.

Quanto ao Leipzig, o adversário desta quarta-feira, Guardiola diz que logo quando foi o sorteio sabia que o Manchester City ia ter um adversário duro de roer pela frente. «Conhecemos a qualidade do Leipzig há muitos anos. Temos muito respeito por este clube e por tudo o que fizeram. Quando eu estava na Alemanha ainda estavam na segunda divisão. No ano passado ganhamos em casa, mas aqui [na Alemanha] perdemos. É verdade que já estávamos classificados, mas sentimos que eles são uma equipa difícil. Talvez ainda não estejam prontos para lutar com o Bayern Munique, mas todas as épocas garantem a Champions. Temos um grande respeito e sabemos que vai ser um jogo duro, muito duro», comentou ainda.