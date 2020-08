Bernardo Silva não esconde que o facto de disputar a final a oito da Liga dos Campeões, pelo Manchester City, em Lisboa, é uma motivação extra.

Em entrevista ao site dos citizens, o internacional português antecipou ainda o duelo com o Lyon, dos quartos de final da Prova Milionária.

«Estou ansioso pelo jogo com o Lyon (…) Claro que vencer esta competição sempre foi um objetivo para o clube e para os jogadores. Se ganharmos, vai ser muito especial. Para mim ainda mais porque é a minha cidade e isso é uma motivação extra para lutar pela Champions», disse.

«Seria muito especial ganhar a Champions em Lisboa. Este é o único título que ainda não ganhámos no City e por isso existe uma motivação extra», prosseguiu.

Depois, Bernardo deixou elogios ao seu treinador, Pep Guardiola: «Acho que não é segredo: o Pep é um dos melhores treinadores do mundo. Para mim, tem sido um privilégio e um prazer trabalhar com ele todos os dias nos últimos três anos. Tive de me adaptar ao estilo dele, mas tem sido um grande prazer.»

Sobre o Lyon, Bernardo pede cautela: «Eliminaram a Juventus, não vamos ter uma tarefa fácil. Tudo pode acontecer, temos visto muitas surpresas. O facto de o Liverpool e o Real Madrid já estarem fora não vai facilitar o nosso caminho. Esse pensamento é errado.»

«Todas as equipas estão aqui [em Lisboa] porque merecem. Temos de estar no nosso melhor nível para vencer os jogos e tentar chegar à final», atirou.