Treinador do Manchester City, Pep Guardiola respondeu à afirmação de Jurgen Klopp que, como técnico do Liverpool, disse que os citizens não tinham limite no investimento, tal como Chelsea e PSG.

Uma ideia que o catalão rejeita por completo.

«Temos limites por causa do Fair Play Financeiro. Estamos no mesmo barco como todos. Depois disso, cada clube decide o que quer fazer. Passámos os controlos que existem para todos em todas as temporadas. Se estamos a fazer algo de errado, provem-no», atirou Guardiola, na antevisão ao jogo com o Tottenham.

O treinador espanhol deu, depois, a sua visão sobre os investimentos avultados que o ManCity tem feito.

«Já disse antes, há donos que querem os benefícios para eles próprios. Os nossos proprietários não querem perder dinheiro, mas se puderem gastar, gastam», começou por dizer.

«No passado, o [Manchester] United conquistou muitos títulos porque gastava mais dinheiro do que os outros clubes. Lembram-se disso? Eles gastaram mais do que o Manchester City porque não podíamos fazê-lo. Antes era um clube, ou dois, ou dois e meio. Depois, outros clubes chegaram - Chelsea com [Roman] Abramovich, nós com Sheikh Mansour. Eles querem estar neste mundo. Qual é o problema?», questionou Guardiola, citado pela BBC.

As contratações do PSG nesta temporada, mas sobretudo a transferência de Jack Grealish por mais de cem milhões de euros e o facto de o ManCity preparar uma oferta de 150 milhões de euros por Harry Kane levaram a mais críticas em Inglaterra, mas Pep Guardiola considera que mais investimento não é sinal de sucesso.

«Não há garantias. Pode vencer-se com equipas diferentes, jogadores diferentes e em situações diferentes. No Barcelona, ​​tive o melhor jogador que já vi na minha vida, Lionel Messi, na academia. Vencemos a Champions League duas vezes com sete jogadores da academia a custo zero. Cada clube tem a sua realidade», concluiu.