Eleito o melhor em campo na vitória frente ao Paris Saint-Germain, Rúben Dias está em grande destaque no Manchester City.

O internacional português, de resto, recebeu elogios de um dos grandes defesas-centrais deste milénio da Premier League: Jamie Carragher.

«Parece o melhor defesa-central da Liga dos Campeões esta época. Defensivamente estão incríveis. A contratação do Rúben Dias fez uma grande diferença. Acho que é o substituto do Kompany», começou por dizer, em declarações na CBS Sports.

«Adoro-o. Tem sido o melhor jogador na Premier League esta época. Tem uma grande influência no Manchester City. Vê-lo a fazer isto aos 23 anos… O John Stones tem 27 ou 28, mas parece que ele é que é o mais jovem», prosseguiu.

Depois, Carragher comparou Rúben a Van Dijk, defesa do Liverpool: «Vimos o Van Dijk a ganhar a Champions nos últimos anos. Acho que a nova geração está a chegar e ele é uma grande parte dela. O mais importante para um defesa-central é a sua posição corporal, e para mim ele é o melhor nesse aspeto da Premier League, de longe.»

«Acho que o que ele tem feito nesta primeira época no Manchester City está ao nível do Van Dijk. Diria que o Van Dijk teve a sorte de ter nascido com atributos físicos que o Rúben não tem. E isso ainda impressiona mais», continuou.

«Quando vês Van Dijk a jogar é como ver um Rolls-Royce, apenas pensas na maneira como ele se move. A maior dos jogadores não tem isso e o Rúben provavelmente também não, então tem de concentrar-se ainda mais», atirou.