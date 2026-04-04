E tudo Haaland levou. O norueguês puxou a si as atenções e aplicou um hat-trick nos “quartos” da Taça de Inglaterra, na receção do Manchester City ao Liverpool (4-0). Na tarde deste sábado, Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares nos anfitriões, enquanto Rúben Dias continua a recuperar de lesão numa coxa.

Recorde a história deste jogo, o capítulo 201 em jogos oficiais entre Man City e Liverpool. Os “Reds” perderam todos os duelos nesta época (3-0, 2-1 e 4-0) e não vencem os “Citizens” desde fevereiro de 2025.

Perante o olhar atento de Pep Guardiola, que assistiu à partida no camarote, o Liverpool até assumiu a iniciativa ofensiva, com Ekitiké e Wirtz a combinarem e Salah a ameaçar na profundidade. Todavia, o Man City assumiu as despesas antes da meia-hora.

Entre transições, Van Dijk derrubou Nico O'Reilly na área, após passe de Matheus Nunes. Estavam decorridos 39 minutos quando Haaland se estreou a marcar nesta edição da Taça.

Uma vez que os “Reds” não conseguiram reagir à desvantagem, Matheus Nunes e Cherki combinaram, Semenyo acelerou à direita e cruzou para Haaland, que cabeceou para o 2-0 aos 45+2m.

E não ficou por aí. Estavam decorridos cinco minutos da etapa complementar quando Semenyo encerrou a eliminatória. Na sequência de um lançamento longo do Liverpool em meio-campo defensivo, O'Reilly recuperou a posse e Cherki estendeu para a desmarcação de Semenyo. Apesar do ângulo apertado à esquerda, o avançado picou o esférico e atingiu o oitavo golo pelo Man City.

Apesar da reação do Liverpool – com sucessivos remates de Salah – os pupilos de Guardiola aproveitaram o desequilíbrio do adversário e atingiram o 4-0 na sequência de novo contra-ataque letal. Em cima do minuto 57, O'Reilly driblou à esquerda e apontou ao meio, onde Haaland completou o hat-trick. Em 44 jogos nesta época pelo Man City, o norueguês leva 33 golos.

Em simultâneo, as exibições Nico O'Reilly – inglês de 21 anos – Matheus Nunes, Bernardo Silva, Cherki e de Semenyo foram pilares para a goleada.

Entre trocas, Matheus Nunes cometeu penálti aos 64 minutos, mas Trafford travou o remate de Salah, espelho de uma tarde infeliz dos “Reds”.

Na perseguição à “dobradinha” e ao troféu que escapa desde 2023, o Manchester City avança para as meias-finais da Taça, aguardando pelo desfecho dos outros jogos (Chelsea-Port Vale, Southampton-Arsenal e West Ham-Leeds).

No calendário dos “Citizens” segue-se o regresso à Premier League – onde ocupam o segundo lugar – e a visita ao Chelsea (6.º), a 12 de abril.

Quanto ao Liverpool, a turma de Arne Slot aponta ao arranque dos “quartos” da Champions e à visita ao PSG, na quarta-feira (20h).