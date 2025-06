No rescaldo ao triunfo sobre a Juventus (5-2), na última jornada da fase de grupos do Mundial de Clubes, Bernardo Silva foi porta-voz do Manchester City, até porque enverga a braçadeira de capitão. O internacional português analisou o duelo em entrevista à DAZN.

«Foi a melhor exibição que tivemos neste torneio, mas é apenas uma vitória. É importante, porque terminamos no primeiro lugar. Não sei se é uma vitória de afirmação, mas são três pontos.»

«Estamos neste torneio para vencer. Portanto, estamos um passo mais perto desse objetivo.»

«Rodri de regresso a titular? A carreira dele fala por si. É muito importante. Espero que consiga melhorar a condição física para voltar ao seu melhor, porque, obviamente, precisamos dele», terminou.

O Man City aguarda pelo “vice” do Grupo H – Real Madrid, Salzburgo ou Al Hilal. Esse encontro dos “oitavos” está agendado para a madrugada de terça-feira (2h), em Orlando. O vencedor vai, depois, defrontar Inter Milão ou Fluminense.