Liam Gallagher, antigo vocalista dos Oasis e fervoroso adepto do Manchester City, quer levar mais um português para os citizens.

Este domingo, durante o jogo dos Wolves com o Leicester, Pedro Neto deu nas vistas e chamou à atenção do cantor, que deixou uma mensagem no Twitter ao técnico do Manchester City: «Pedro Neto. Vamos lá, Pep, contrata-o.»