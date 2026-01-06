Pep Guardiola esclareceu a lesão contraída por Rúben Dias durante a receção ao Chelsea, no domingo (1-1), que obrigou o central português a deixar o relvado aos 81 minutos. Esta terça-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Manchester City esclareceu que o defesa vai parar entre quatro a seis semanas devido a uma lesão muscular na parte posterior de uma coxa.

Nesta época, Rúben Dias leva dois golos em 25 jogos, totalizando 247 partidas pelo Man City. A confirmar-se o cenário projetado por Guardiola, o defesa vai perder, entre outros jogos, a meia-final da Taça da Liga (Newcastle), parte da Liga dos Campeões e as visitas a Manchester United, Tottenham e Liverpool.

O boletim clínico dos “Citizens” também conta com os defesas Gvardiol e John Stones, o médio Kovacic e o avançado Oscar Bobb.

O Man City é vice-líder da Premier League, a seis pontos do líder Arsenal, e recebe o Brighton (10.º) na quarta-feira (19h30).