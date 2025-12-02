No rescaldo ao eletrizante jogo entre Fulham e Manchester City, vencido pelos comandados de Pep Guardiola (5-4), o treinador espanhol reagiu em conferência de imprensa.

«Gostaram do jogo? Foi bom, não foi? Perdi o cabelo, meu Deus. Não tenho resposta para o que aconteceu. É a Premier League: futebol e emoção. Só acontece neste campeonato. Fizemos um jogo fantástico. Houve aspetos muito positivos, como marcar cinco golos e a exibição na primeira parte. No final, foi uma questão de carácter, resiliência e defesa.»

«Ainda assim, os golos do Fulham resultaram de erros defensivos à entrada da área, recuámos demasiado. Precisamos de melhorar o posicionamento defensivo. Também é preciso sorte e conseguimos vencer.»

«No final, Cherki, Bernardo Silva e Nico O'Reilly foram fundamentais para travar o Fulham. Deram um passo em frente nos últimos minutos, sobretudo o Cherki.»

«Haaland? É incrível. Impressionante. Ainda que pudesse fazer o 6-3. Espero que continue com muita vontade.»