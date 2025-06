O Estádio Camping World, em Orlando (Florida), recebeu milhares de adeptos na noite desta quinta-feira, muitos expectantes para um encontro que prometia espelhar o nível Champions, da nata do futebol europeu. Todavia, o Manchester City controlou e goleou a Juventus (5-2), selando a liderança do Grupo G.

Na terceira e última jornada, Pep Guardiola apostou em Matheus Nunes como lateral, além de Rúben Dias e Bernardo Silva de início. Nos italianos, Alberto Costa também foi titular, enquanto Francisco Conceição não saiu do banco.

Recorde o desenrolar desta partida.

Numa partida geralmente controlada pelos ingleses, a dupla Aït-Nouri e Doku trocou as voltas a Alberto Costa aos 9 minutos, com o belga a inaugurar o marcador.

Na resposta, o neerlandês Koopmeiners capitalizou uma oferta de Ederson. Estavam decorridos 11 minutos.

De regresso à mó de cima, os comandados de Guardiola reforçaram a pressão e beneficiaram do autogolo horrendo de Kalulu. Estavam decorridos 26 minutos, quando, na sequência de um cruzamento pela direita, o defesa empurrou o esférico para a rede.

Ao intervalo, Haaland rendeu Matheus Nunes, alcançando o golo 300 na carreira aos 52 minutos.

Entre trocas, o Manchester City permaneceu eficaz, com Foden e Savinho a ampliarem a contagem, aos 69 e 75 minutos, respetivamente.

Para fechar, o ponta de lança Vlahovic reduziu para a Juventus (5-2). Todavia, a noite era de goleada.

Assim, o Man City terminou no topo do Grupo G, com nove pontos, três de vantagem sobre a Juventus. Os “Citizens” aguardam pelo “vice” do Grupo H – Real Madrid, Salzburgo ou Al Hilal.

Esse encontro está agendado para a madrugada de terça-feira, de novo em Orlando.

A Figura: Savinho, para toda a encomenda

Totalista, o brasileiro assinou um belo golo e uma assistência, além de dois “passes chave”, 38 passes – em 43 – e quatro duelos ganhos (em sete). Geralmente fixado ao corredor direito, semeou o perigo junto à área da Juventus, servindo de motor para uma exibição tranquila.

O Momento: Doku embala City, 9 minutos

A infelicidade posicional de Alberto Costa culminou no primeiro momento de festa para os pupilos de Guardiola, num momento protagonizado por Doku. Além de um golo, o internacional belga conseguiu um “passe chave”, sete dribles – em oito – 11 duelos ganhos (em 15), dois desarmes e 28 passes, em 32 tentados.

Deambulou entre a defesa e o ataque, ligando todo o corredor esquerdo e até visitando o meio e a direita. Esteve por toda a parte, merecendo a ovação dos adeptos aos 66 minutos, quando cedeu o lugar a Foden.