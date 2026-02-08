Uma reviravolta em nove minutos revelou-se decisiva para o Manchester City vencer na visita ao Liverpool (2-1), na tarde deste domingo, em duelo a contar para a 25.ª jornada da Premier League. Em Anfield, Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares na turma de Pep Guardiola, enquanto Rúben Dias saiu do banco aos 61 minutos.

Depois de uma primeira parte dominada pelo Man City, o ascendente na etapa complementar conduziu o Liverpool à vantagem. O relógio marcava 74 minutos quando o médio Szoboszlai cobrou um livre direto de forma exímia, colocando um efeito que tornou o remate indefensável para Donnarumma.

Na reação, aos 84 minutos, Bernardo Silva estreou-se a marcar nesta edição da Premier League, atingindo o segundo golo na época.

Nos derradeiros minutos, Bernardo Silva – então estacionado à direita – picou o esférico para a corrida de Matheus Nunes. O internacional português rematou ao lado, mas foi derrubado por Alisson. Assim, estavam decorridos 90+3 minutos quando Haaland se estreou a marcar em Anfield.

O avançado norueguês é o melhor marcador da Premier League, com 21 golos.

Já com Alisson na frente, Cherki marcou do meio-campo. Szoboszlai e Haaland perseguiram o esférico entre puxões, mas a bola rolou lentamente até cruzar a linha de golo. Ainda assim, o árbitro consultou o VAR e expulsou o médio do Liverpool, anulando o golo.

🔎 Tu és o VAR: Davas golo, falta defensiva ou falta atacante? #DAZNPremier pic.twitter.com/ldxbCpMDFO — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 8, 2026

Assim, o Man City reforça o segundo lugar do campeonato, com 50 pontos, a seis do Arsenal. Segue-se a receção ao Fulham de Marco Silva (10.º), na quarta-feira (19h30).

Por sua vez, o Liverpool ocupa o sexto lugar, com 39 pontos, a quatro da zona europeia. Na quarta-feira (20h15) há visita ao Sunderland (9.º).