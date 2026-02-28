Um golo em cima do intervalo bastou para o Manchester City reforçar o segundo lugar da Premier League. Na tarde deste sábado, na 28.ª jornada, Pep Guardiola apostou em Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva como totalistas no reduto do Leeds (1-0).

Apesar do ascendente dos anfitriões no primeiro tempo, o avançado Semenyo desfez o nulo aos 45+2 minutos, atingiu o 13.º no campeonato – a 11 do colega Haaland – e patrocinou o quarto triunfo consecutivo do Man City na prova.

Assim, a turma de Guardiola atinge os 59 pontos, a dois do líder Arsenal, que neste domingo recebe o Chelsea. No calendário do Man City segue-se a receção ao Nottingham de Vítor Pereira (17.º), na quarta-feira (19h30).

Quanto ao Leeds, é 15.º classificado, com 31 pontos, seis de vantagem sobre os lugares de despromoção. Ao retomar o trilho das derrotas, este histórico aponta à receção ao Sunderland (11.º), na terça-feira (19h30).