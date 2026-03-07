VÍDEO: Matheus Nunes e Marmoush lançam Man City para os «quartos» da Taça
Reviravolta na visita ao Newcastle antes do regresso à Liga dos Campeões
Antes do regresso à Liga dos Campeões, o Manchester City venceu na visita ao Newcastle (3-1), nos “oitavos” da Taça. Neste sábado, Matheus Nunes foi o único português em ação e revelou-se decisivo.
Ainda que o extremo Barnes tenha inaugurado o marcador a favor do Newcastle aos 18 minutos, Savinho – quase por engano – restabeleceu a igualdade aos 39m. Logo a abrir a etapa complementar, Matheus Nunes assistiu Marmoush para o 2-1. Estavam decorridos 47 minutos. Entre trocas, o português e o egípcio combinaram para o terceiro aos 65 minutos.
Reviravolta dos citizens no marcador 🔥#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #Newcastle #ManchesterCity pic.twitter.com/6OZdSZxWQY— sport tv (@sporttvportugal) March 7, 2026
Marmoush a bisar com muita classe 🪄#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #Newcastle #ManchesterCity pic.twitter.com/o7xat5hDti— sport tv (@sporttvportugal) March 7, 2026
Enquanto Marmoush atingiu o sexto golo na época, Matheus Nunes assinou a quinta e sexta assistência em 2025/26.
Desta forma, o Manchester City junta-se a Arsenal, Liverpool e Chelsea nos “quartos” da Taça, título que escapa desde 2023. No calendário da turma de Pep Guardiola segue-se a visita ao Real Madrid na quarta-feira (20h), na primeira mão dos “oitavos” da Champions.