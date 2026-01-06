Pep Guardiola reagiu esta terça-feira à saída de Ruben Amorim do Manchester United. Em conferência de imprensa, o vizinho e rival dos “Red Devils” mostrou-se conformado com a decisão e desejou o melhor para o português.

«Desejo ao Ruben o melhor no futuro. (…) Os treinadores são contratados pelas ideias e despedidos pelos resultados. O Manchester United empatou três jogos em casa recentemente, caso contrário estaria próximo do topo e do Arsenal. E, nos últimos jogos, o Man United teve muitas ausências, entre internacionais no CAN ou lesionados.»

Ao cabo de 21 jogos na época, Ruben Amorim, de 40 anos, conseguiu oito vitórias, totalizando 24 triunfos em 63 partidas, no ciclo que durou 14 meses. Como adiantado pelo Maisfutebol, o treinador português deverá permanecer sem clube até ao verão.

O Manchester United é sexto classificado da Premier League, com 31 pontos, igualado com o Chelsea (5.º), e visita o Burnley (19.º) na quarta-feira (20h15), comandado pelo interino Darren Fletcher. Por sua vez, o Man City é vice-líder, a seis pontos do Arsenal, e recebe o Brighton (10.º), também na quarta-feira (19h30).