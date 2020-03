O Manchester City e o Manchester United, crónicos rivais, juntaram-se para ajudar os mais necessitados nesta fase de combate à propagação ao novo coronavírus, Covid-19. A iniciativa #ACityUnited arranca com uma doação conjunta de 100 mil libras (cerca de 108 mil euros) a bancos alimentares da região.



«Temos orgulho no papel que os nossos adeptos desempenham ao ajudar os bancos alimentar locais e reconhecemos as dificuldades com que essas instituições de caridade se vão deparar face ao impacto do coronavírus. Numa época desafiante para a nossa comunidade, temos o prazer de nos unirmos aos nossos adeptos para ajudar membros vulneráveis da sociedade numa cidade unida (City United», pode ler-se no comunicado conjunto dos dois clubes.

Manchester City and Manchester United have donated a combined £100,000 to help food banks in Greater Manchester meet increased demand from vulnerable people as a result of the coronavirus (COVID-19) pandemic 💙https://t.co/J4R6ao5nNy — Manchester City (@ManCity) March 21, 2020