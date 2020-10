Sorrisos e muitas brincadeiras no último treino do Manchester City antes de defrontar o FC Porto, num jogo da Liga dos Campeões agendado para esta quarta-feira à noite. Sem precisar de se ambientar ao Etihad Stadium, o plantel de Pep Guardiola trabalhou no centro de treinos, onde foi possível ver que Ruben Dias faz dupla com o holandês Nathan Aké, enquanto Bernardo Silva e João Cancelo andaram sempre juntos.