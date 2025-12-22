Pep Guardiola deixou um aviso sério ao plantel - do qual fazem parte os portugueses Ruben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes -, antes de libertar os jogadores para um curto período de três dias de férias. O treinador alertou que é preciso ter cuidado nesta quadra do Natal, que geralmente costuma ser farta à mesa. O que não se adequa com o estatuto de jogador profissional.

Treinador vai estar à espera dos jogadores com uma balança

«Cada jogador tem o peso certo. Eles regressam no dia 25 e eu estarei aqui para controlar quantos quilos é que cada um ganhou, quanto quilos engordaram. No momento em que chegarem, após três dias, quero ver como se portaram. Eles podem comer, claro, mas têm de saber que depois vou controlá-los, porque tenho de fazer uma convocatória para o jogo com o Nottingham Forest, no dia 27. Imagine um jogador está agora com o peso ideal, mas quando chegar traz mais três quilos. Vai ficar em Manchester, claro. Não vai viajar para Nottingham.»

A importância de desligar do futebol sempre que possível

«Na próxima semana vou estar de férias, com a família e com champanhe. Aprendi em Inglaterra, desde que cheguei, que devemos aproveitar todos os dias de folga, a agenda é tão apertada que precisamos de esquecer o futebol sempre que possível. É bom. Para os jogadores, ver o treinador todos os dias é muito difícil. Por isso, espero que vão com as famílias, que esqueçam o futebol e que, quando chegar o momento do jogo, estejam com as pernas descansadas.»