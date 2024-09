Matheus Nunes estreou-se a marcar pelo Manchester City na noite de terça-feira, na vitória frente ao Watford, e no final do encontro ouviu elogios de Pep Guardiola.

Em declarações aos meios do clube inglês, o técnico espanhol reconheceu que a adaptação do internacional português não tem sido fácil, mas destacou-lhe as qualidades.

«Tem qualidades especiais que poucos jogadores têm, é único. No espaço e nas transições, é inacreditável. Estou muito satisfeito com ele e com o golo", começou por dizer.

«Vai marcar mais golos. Ainda tem coisas para ler e perceber. Por vezes, não é fácil um jogador adaptar-se. Estou muito feliz por ele, é uma pessoa espetacular e as pessoas espetaculares merecem sempre coisas boas», acrescentou, sobre o antigo médio do Sporting.